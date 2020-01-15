К закрытию межбанка гривня подешевела

В среду, 15 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 23,95/23,98, к закрытию котировки составили 24,03/24,055.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 23,95, максимальные – 24,03. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 23,97, максимальные – 24,06.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,6515/26,6825, к закрытию котировки составили 26,7982/26,8261.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3899/0,3905, к закрытию котировки составили 0,3909/0,3915.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"