К закрытию межбанка гривня подорожала

В понедельник, 13 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,13/26,16, к закрытию котировки составили 26,12/26,15.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,08, максимальные – 26,13. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,10, максимальные – 26,16.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,3518/29,4027, к закрытию котировки составили 29,4006/29,4318.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3989/0,4001, к закрытию котировки составили 0,3990/0,3996.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"