К закрытию межбанка гривня снова подорожала

В четверг, 7 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,59/24,63, к закрытию котировки составили 24,48/24,51.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,48, максимальные – 24,59. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,51, максимальные – 24,63.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,2285/27,2703, к закрытию котировки составили 27,0846/27,1178.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3857/0,3867, к закрытию котировки составили 0,3843/0,3852.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"