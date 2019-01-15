К закрытию межбанка гривня укрепилась

Во вторник, 15 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,15/28,18, к закрытию котировки составили 28,07/28,10.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,07, максимальные – 28,17. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,10, максимальные – 28,20.

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Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4193/0,4200, к закрытию котировки составили 0,4187/0,4194.

Торги по евро начались с котировок 32,2908/32,3196, к закрытию котировки составили 32,1289/32,1576.

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*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"