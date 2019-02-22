К закрытию межбанка гривня укрепилась

В пятницу, 22 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,05/27,07, к закрытию котировки составили 27,005/27,025.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,995, максимальные – 27,05. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,02, максимальные – 27,07.

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Динамика межбанковского курса на графике

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Торги по евро начались с котировок 30,6909/30,7109, к закрытию котировки составили 30,6047/30,6274.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4128/0,4136, к закрытию котировки составили 0,4128/0,4133.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"