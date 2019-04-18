К закрытию межбанка гривня укрепилась

В четверг, 18 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,85/26,89, к закрытию котировки составили 26,835/26,86.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,81, максимальные – 26,86. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,84, максимальные – 26,89.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,3318/30,3857, к закрытию котировки составили 30,1840/30,2094.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4190/0,4200, к закрытию котировки составили 0,4194/0,4203.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"