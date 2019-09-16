К закрытию межбанка курс гривни вырос

В понедельник, 16 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,76/24,80, к закрытию котировки составили 24,785/24,805.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,70, максимальные – 24,785. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,74, максимальные – 24,805.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,4142/27,4560, к закрытию котировки составили 27,3006/27,3202.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3876/0,3886, к закрытию котировки составили 0,3868/0,3873.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"