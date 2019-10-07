К закрытию межбанка гривня укрепилась

В понедельник, 7 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,80/24,85, к закрытию котировки составили 24,72/24,76.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,72, максимальные – 24,89. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,76, максимальные – 24,92.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,2279/27,2803, к закрытию котировки составили 27,1796/27,2236.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3829/0,3841, к закрытию котировки составили 0,3807/0,3818.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"