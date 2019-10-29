К закрытию межбанка гривня укрепилась

Во вторник, 29 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,14/25,18, к закрытию котировки составили 25,06/25,09.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,05, максимальные – 25,15. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,09, максимальные – 25,18.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,8651/27,9095, к закрытию котировки составили 27,8466/27,8774.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3936/0,3943, к закрытию котировки составили 0,3921/0,3930.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"