Гривня укрепилась. Итоги торгов на межбанке

В среду, 17 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,92/27,94, к закрытию котировки составили 27,81/27,83.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,81, максимальные – 27,92. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,83, максимальные – 27,94.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,7078/33,7291, к закрытию котировки составили 33,4888/33,5128.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3782/0,3788, к закрытию котировки составили 0,3758/0,3762.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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