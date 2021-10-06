К закрытию межбанка гривня укрепилась
06.10.2021, 17:08
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В среду, 6 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,38 / 26,40, к закрытию котировки составили 26,37/26,39.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,32, максимальные – 26,38. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,34, максимальные – 26,40.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,5454/30,5606, к закрытию котировки составили 30,4336/30,4566.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3640/0,3644, к закрытию котировки составили 0,3635/0,3639.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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