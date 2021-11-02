К закрытию межбанка гривня укрепилась
02.11.2021, 17:15
Фото: depositphotos.com
Во вторник, 2 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,28 / 26,30, к закрытию котировки составили 26,275 / 26,295.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,27, максимальные – 26,295. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,29, максимальные – 26,315.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,5084/30,5290, к закрытию котировки составили 30,4553/30,4785.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3674/0,3678, к закрытию котировки составили 0,3661/0,3668.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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