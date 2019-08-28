К закрытию межбанка гривня упала в цене

В среду, 28 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,14/25,18, к закрытию котировки составили 25,20/25,22.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,14, максимальные – 25,215. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,18, максимальные – 25,235.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,8777/27,9195, к закрытию котировки составили 27,9216/27,9412.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3783/0,3793, к закрытию котировки составили 0,3773/0,3777.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"