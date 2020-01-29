К закрытию межбанка гривня вновь ослабла

В среду, 29 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,78/24,81, к закрытию котировки составили 24,88/24,91.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,78, максимальные – 24,88. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,81, максимальные – 24,91.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,2703/27,3009, к закрытию котировки составили 27,3605/27,3910.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3969/0,3975, к закрытию котировки составили 0,3962/0,3968.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"