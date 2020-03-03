К закрытию межбанка гривня вновь ослабла

Во вторник, 3 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,92/24,95, к закрытию котировки составили 24,98/25,00.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,88, максимальные – 24,99. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,91, максимальные – 25,02.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,7135/27,7444, к закрытию котировки составили 27,7877/27,8100.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3752/0,3758, к закрытию котировки составили 0,3753/0,3758.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"