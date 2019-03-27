К закрытию межбанка гривня вновь подешевела

В среду, 27 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,06/27,09, к закрытию котировки составили 27,11/27,135.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,06, максимальные – 27,11. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,09, максимальные – 27,135.

Реклама

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,4393/30,4929, к закрытию котировки составили 30,5041/30,5323.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4183/0,4192, к закрытию котировки составили 0,4176/0,4182.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"