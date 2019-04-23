К закрытию межбанка гривня вновь укрепилась

Во вторник, 23 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,65/26,68, к закрытию котировки составили 26,63/26,65.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,63, максимальные – 26,69. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,65, максимальные – 26,72.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,9759/30,0096, к закрытию котировки составили 29,8575/29,8773.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4176/0,4183, к закрытию котировки составили 0,4174/0,4179.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"