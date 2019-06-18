К закрытию межбанка гривня вновь выросла в цене

Во вторник, 18 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,44/26,47, к закрытию котировки составили 26,365/26,39.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,36, максимальные – 26,44. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,385, максимальные – 26,47.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,7106/29,7416, к закрытию котировки составили 29,5208/29,5488.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4114/0,4124, к закрытию котировки составили 0,4121/0,4126.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"