К закрытию межбанка гривня укрепилась

В пятницу, 27 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,25/28,28, к закрытию котировки составили 28,06/28,12.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,97, максимальные – 28,25. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,00, максимальные – 28,28.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,1230/31,1560, к закрытию котировки составили 30,8856/30,9488.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3635/0,3641, к закрытию котировки составили 0,3542/0,3552.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"