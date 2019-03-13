К закрытию межбанка гривня заметно просела

В среду, 13 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,48/26,52, к закрытию котировки составили 26,735/26,77.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,48, максимальные – 26,74. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,52, максимальные – 26,775.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,8667/29,9092, к закрытию котировки составили 30,2265/30,2634.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4035/0,4043, к закрытию котировки составили 0,4082/0,4092.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"