К закрытию межбанка котировки доллара снова снизились

В понедельник, 10 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,45/26,48, к закрытию котировки составили 26,305/26,325.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,305, максимальные – 26,45. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,325, максимальные – 26,48.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,9123/29,9548, к закрытию котировки составили 29,7325/29,7498.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4081/0,4090, к закрытию котировки составили 0,4062/0,4066.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"