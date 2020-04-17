К закрытию межбанка котировки доллара снова снизились

В пятницу, 17 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,08/27,12, к закрытию котировки составили 27,06/27,09.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,06, максимальные – 27,08. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,085, максимальные – 27,12.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,3872/29,4279, к закрытию котировки составили 29,4602/29,4901.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3680/0,3689, к закрытию котировки составили 0,3661/0,3669.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"