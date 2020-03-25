К закрытию межбанка котировки доллара выросли

В среду, 25 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,84/27,90, к закрытию котировки составили 27,99/28,05.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,84, максимальные – 27,99. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,90, максимальные – 28,05.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,0922/30,1571, к закрытию котировки составили 30,2459/30,3080.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3585/0,3594, к закрытию котировки составили 0,3529/0,3539.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"