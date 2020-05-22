К закрытию межбанка котировки доллара выросли

В пятницу, 22 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,73/26,76, к закрытию котировки составили 26,86/26,90.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,73, максимальные – 26,86. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,75, максимальные – 26,90.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,2025/29,2353, к закрытию котировки составили 29,2612/29,3048.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3728/0,3735, к закрытию котировки составили 0,3741/0,3750.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"