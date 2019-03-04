К закрытию межбанка курс долара вырос

В понедельник, 4 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,76/26,80, к закрытию котировки составили 26,815/26,845.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,76, максимальные – 26,82. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,80, максимальные – 26,855.

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Динамика межбанковского курса на графике

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Торги по евро начались с котировок 30,3913/30,4367, к закрытию котировки составили 30,3653/30,3965.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4065/0,4071, к закрытию котировки составили 0,4080/0,4085.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"