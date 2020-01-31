К закрытию межбанка курс доллара достиг 25 грн

В пятницу, 31 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,92/24,96, к закрытию котировки составили 25,025/25,05.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,92, максимальные – 25,035. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,96, максимальные – 25,06.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,4767/27,5184, к закрытию котировки составили 27,6826/27,7103.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3948/0,3956, к закрытию котировки составили 0,3919/0,3924.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"