К закрытию межбанка курс доллара опустился

В пятницу, 12 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,71/26,75, к закрытию котировки составили 26,70/26,735.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,69, максимальные – 26,72. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,72, максимальные – 26,76.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,1873/30,2411, к закрытию котировки составили 30,2110/30,2479.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4138/0,4151, к закрытию котировки составили 0,4146/0,4154.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"