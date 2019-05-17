К закрытию межбанка курс доллара опустился

В пятницу, 17 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,36/26,39, к закрытию котировки составили 26,34/26,37.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,34, максимальные – 26,37. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,37, максимальные – 26,385.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,4757/29,5152, к закрытию котировки составили 29,4296/29,4605.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4073/0,4083, к закрытию котировки составили 0,4071/0,4078.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"