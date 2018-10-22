К закрытию межбанка курс доллара снизился

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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В понедельник, 22 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,10/28,13, к закрытию котировки составили 28,08/28,10.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,065, максимальные – 28,10. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,085, максимальные – 28,13.

Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4284/0,4297, к закрытию котировки составили 0,4298/0,4306.

Торги по евро начались с котировок 32,4442/32,4676, к закрытию котировки составили 32,2358/32,2475.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"