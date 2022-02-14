К закрытию межбанка курс доллара снизился
В понедельник, 14 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,70/28,72, к закрытию котировки составили 28,495/28,515.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,46, максимальные – 28,70. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,48, максимальные – 28,72.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 32,5429/32,5627, к закрытию котировки составили 32,2534/32,2761.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3747/0,3751, к закрытию котировки составили 0,3719/0,3725.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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