К закрытию межбанка курс доллара снизился

В понедельник, 14 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,70/28,72, к закрытию котировки составили 28,495/28,515.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,46, максимальные – 28,70. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,48, максимальные – 28,72.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,5429/32,5627, к закрытию котировки составили 32,2534/32,2761.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3747/0,3751, к закрытию котировки составили 0,3719/0,3725.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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