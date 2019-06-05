К закрытию межбанка курс доллара снова опустился

В среду, 5 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,06/27,10, к закрытию котировки составили 26,885/26,915.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,82, максимальные – 27,06. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,86, максимальные – 27,10.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,4695/30,5146, к закрытию котировки составили 30,3128/30,3439.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4147/0,4157, к закрытию котировки составили 0,4131/0,4137.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"