К закрытию межбанка курс доллара снова снизился

В среду, 3 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,86/27,875, к закрытию котировки составили 27,77/27,80.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,77, максимальные – 27,885. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,80, максимальные – 27,90.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,6938/33,7120, к закрытию котировки составили 33,4767/33,5129.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3789/0,3792, к закрытию котировки составили 0,3753/0,3758.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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