К закрытию межбанка курс доллара снова снизился
03.03.2021, 17:03
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В среду, 3 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,86/27,875, к закрытию котировки составили 27,77/27,80.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,77, максимальные – 27,885. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,80, максимальные – 27,90.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,6938/33,7120, к закрытию котировки составили 33,4767/33,5129.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3789/0,3792, к закрытию котировки составили 0,3753/0,3758.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Керівник складу IT
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетологРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии