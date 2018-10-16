К закрытию межбанка курс доллара упал

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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Во вторник, 16 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,90/27,94, к закрытию котировки составили 27,90/27,925.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,90, максимальные – 27,93. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,925, максимальные – 27,96.

Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4258/0,4268, к закрытию котировки составили 0,4263/0,4271.

Торги по евро начались с котировок 32,2970/32,3433, к закрытию котировки составили 32,3640/32,3902.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"