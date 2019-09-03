К закрытию межбанка курс доллара упал

Во вторник, 3 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,31/25,35, к закрытию котировки составили 25,24/25,26.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,24, максимальные – 25,32. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,26, максимальные – 25,345.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,6790/27,7227, к закрытию котировки составили 27,6327/27,6495.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3782/0,3790, к закрытию котировки составили 0,3767/0,3774.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"