К закрытию межбанка курс доллара упал

В пятницу, 10 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,08/24,12, к закрытию котировки составили 23,935/23,955.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 23,93, максимальные – 24,08. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 23,95, максимальные – 24,12.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,7456/26,7876, к закрытию котировки составили 26,5654/26,5852.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3925/0,3933, к закрытию котировки составили 0,3907/0,3912.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"