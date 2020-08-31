К закрытию межбанка курс доллара вновь вырос

В понедельник, 31 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,50/27,53, к закрытию котировки составили 27,54/27,57.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,50, максимальные – 27,55. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,53, максимальные – 27,58.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,7415/32,7772, к закрытию котировки составили 32,8414/32,8772.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3706/0,3714, к закрытию котировки составили 0,3709/0,3715.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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