К закрытию межбанка курс доллара вырос

Во вторник, 8 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,85/27,90, к закрытию котировки составили 28,025/28,055.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,85, максимальные – 28,04. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,90, максимальные – 28,07.

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Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4141/0,4153, к закрытию котировки составили 0,4187/0,4196.

Торги по евро начались с котировок 31,8771/31,9315, к закрытию котировки составили 31,0521/31,0836.

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*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"