К закрытию межбанка курс доллара вырос

В среду, 16 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,00/28,03, к закрытию котировки составили 28,05/28,08.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,97, максимальные – 28,05. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,00, максимальные – 28,08.

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Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4192/0,4199, к закрытию котировки составили 0,4217/0,4225.

Торги по евро начались с котировок 31,9088/31,9401, к закрытию котировки составили 31,9713/32,0027.

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*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"