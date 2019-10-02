К закрытию межбанка курс доллара вырос

В среду, 2 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,82/24,85, к закрытию котировки составили 24,90/24,93.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,82, максимальные – 24,90. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,85, максимальные – 24,93.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,1133/27,1436, к закрытию котировки составили 27,2580/27,2908.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3795/0,3802, к закрытию котировки составили 0,3816/0,3822.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"