К закрытию межбанка курс доллара вырос

В среду, 27 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 23,97/23,995, к закрытию котировки составили 24,01/24,035.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 23,95, максимальные – 24,01. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 23,97, максимальные – 24,035.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,3837/26,4112, к закрытию котировки составили 26,4013/26,4288.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3745/0,3750, к закрытию котировки составили 0,3751/0,3756.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"