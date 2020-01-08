К закрытию межбанка курс доллара вырос

В среду, 8 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 23,84/23,88, к закрытию котировки составили 23,97/24,00.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 23,755, максимальные – 23,97. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 23,78, максимальные – 24,00.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,5887/26,6262, к закрытию котировки составили 26,6642/26,6904.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3858/0,3866, к закрытию котировки составили 0,3882/0,3892.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"