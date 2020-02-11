К закрытию межбанка курс доллара вырос

Во вторник, 11 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,41/24,43, к закрытию котировки составили 24,485/24,52.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,40, максимальные – 24,49. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,415, максимальные – 24,52.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,6410/26,6604, к закрытию котировки составили 26,7351/26,7709.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3815/0,3819, к закрытию котировки составили 0,3861/0,3868.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"