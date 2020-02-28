К закрытию межбанка курс доллара вырос

В пятницу, 28 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,545/24,57, к закрытию котировки составили 24,64/24,68.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,545, максимальные – 24,64. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,57, максимальные – 24,68.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,9970/27,0220, к закрытию котировки составили 27,0300/27,0739.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3655/0,3661, к закрытию котировки составили 0,3665/0,3673.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"