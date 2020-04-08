К закрытию межбанка курс доллара вырос

В среду, 8 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,06/27,09, к закрытию котировки составили 27,34/27,38.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,06, максимальные – 27,37. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,09, максимальные – 27,40.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,3736/29,4061, к закрытию котировки составили 29,7459/29,7894.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3578/0,3585, к закрытию котировки составили 0,3628/0,3635.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"