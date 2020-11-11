К закрытию межбанка курс доллара вырос
11.11.2020, 17:05
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В среду, 11 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,16/28,18, к закрытию котировки составили 28,18/28,195.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,14, максимальные – 28,18. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,155, максимальные – 28,195.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,2428/33,2636, к закрытию котировки составили 33,1115/33,1291.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3687/0,3692, к закрытию котировки составили 0,3668/0,3671.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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