К закрытию межбанка курс доллара вырос

В среду, 18 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,13/28,145, к закрытию котировки составили 28,175/28,19.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,11, максимальные – 28,175. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,125, максимальные – 28,19.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,4212/33,4390, к закрытию котировки составили 33,4268/33,4389.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3704/0,3708, к закрытию котировки составили 0,3705/0,3708.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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