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К закрытию межбанка курс доллара вырос

14.01.2021, 17:45
К закрытию межбанка курс доллара вырос - Фото
Иллюстративное фото: bearfotos/freepik.com

В четверг, 14 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,02/28,04, к закрытию котировки составили 28,055/28,075.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,02, максимальные – 28,07. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,04, максимальные – 28,09.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 34,0274/34,0433, к закрытию котировки составили 33,9914/34,0156.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3796/0,3800, к закрытию котировки составили 0,3819/0,3823.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина
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