К закрытию межбанка курс доллара вырос

В четверг, 14 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,02/28,04, к закрытию котировки составили 28,055/28,075.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,02, максимальные – 28,07. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,04, максимальные – 28,09.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 34,0274/34,0433, к закрытию котировки составили 33,9914/34,0156.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3796/0,3800, к закрытию котировки составили 0,3819/0,3823.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.