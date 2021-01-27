К закрытию межбанка курс доллара вырос
27.01.2021, 17:09
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В среду, 27 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,14/28,16, к закрытию котировки составили 28,17/28,19.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,14, максимальные – 28,17. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,16, максимальные – 28,19.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 34,1929/34,2172, к закрытию котировки составили 34,0096/34,0309.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3748/0,3752, к закрытию котировки составили 0,3712/0,3718.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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