К закрытию межбанка курс доллара вырос

В среду, 27 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,14/28,16, к закрытию котировки составили 28,17/28,19.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,14, максимальные – 28,17. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,16, максимальные – 28,19.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 34,1929/34,2172, к закрытию котировки составили 34,0096/34,0309.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3748/0,3752, к закрытию котировки составили 0,3712/0,3718.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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