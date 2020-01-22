К закрытию межбанка курс доллара вырос на 17 копеек

В среду, 22 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,24/24,28, к закрытию котировки составили 24,41/24,45.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,24, максимальные – 24,45. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,28, максимальные – 24,49.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,8724/26,9143, к закрытию котировки составили 27,0316/27,0759.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3919/0,3927, к закрытию котировки составили 0,3938/0,3946.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"