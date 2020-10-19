UA

К закрытию межбанка курс евро вырос на 23 копейки

19.10.2020, 17:18
К закрытию межбанка курс евро вырос на 23 копейки - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В понедельник, 19 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,37/28,39, к закрытию котировки составили 28,375/28,395.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,35, максимальные – 28,375. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,37, максимальные – 28,395.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,2070/33,2276, к закрытию котировки составили 33,4314/33,4549.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3634/0,3640, к закрытию котировки составили 0,3654/0,3660.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
курсы валют межбанк курс доллара курс евро доллар на межбанке

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Как хорошо ты знаешь политическую кухню Николаева? Восемь вопросов с призами

Как хорошо ты знаешь политическую кухню Николаева? Восемь вопросов с призами
 