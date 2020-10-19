К закрытию межбанка курс евро вырос на 23 копейки

В понедельник, 19 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,37/28,39, к закрытию котировки составили 28,375/28,395.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,35, максимальные – 28,375. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,37, максимальные – 28,395.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,2070/33,2276, к закрытию котировки составили 33,4314/33,4549.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3634/0,3640, к закрытию котировки составили 0,3654/0,3660.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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