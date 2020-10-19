К закрытию межбанка курс евро вырос на 23 копейки
19.10.2020, 17:18
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В понедельник, 19 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,37/28,39, к закрытию котировки составили 28,375/28,395.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,35, максимальные – 28,375. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,37, максимальные – 28,395.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,2070/33,2276, к закрытию котировки составили 33,4314/33,4549.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3634/0,3640, к закрытию котировки составили 0,3654/0,3660.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии